Півзахисник збірної Німеччини Йозуа Кімміх прокоментував поразку команди від Словаччини з рахунком 0:2 у матчі кваліфікації до ЧС-2026.

Кімміх зазначив, що причиною невдачі стали не тактичні схеми чи розташування захисників, а внутрішній стан колективу. Він наголосив, що команда усвідомлює допущені помилки і має намір працювати над їх виправленням. Футболіст також підкреслив, наскільки важливо серйозно ставитись до відбіркових матчів чемпіонату світу.

«Сьогодні ні в одному відрізку гри ми не показали ані сміливості, ані ставлення. З перших хвилин у суперника був кутовий і момент. Справа не в системі, тактиці, трьох чи чотирьох захисниках. Справа в ставленні. У наступному матчі ми повинні бути кращими. Ми повинні підтримувати один одного і полегшувати гру один одному.

Ми знаємо, що сьогодні провели дуже поганий матч, кожен індивідуально — але вказувати пальцем один на одного не допоможе. Ми розуміємо, що сьогодні не виклалися на повну. Ми говорили до матчу про перемогу на чемпіонаті світу, але спершу потрібно кваліфікуватися. Якщо будемо грати так само, як сьогодні, це буде непросто», — сказав Кімміх для Bayern & Germany.