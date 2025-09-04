Відбір ЧС-2026. Розгромні перемоги Іспанії та Бельгії, Словаччина сенсаційно обіграла Німеччину
Зіграно ще один блок сьогоднішніх поєдинків кваліфікації на мундіаль
близько 2 годин тому
Відбувся матч кваліфікації чемпіонату світу 2026 у групі Е між збірними Болгарії та Іспанії. Поєдинок у Софії завершився впевненою перемогою іспанців з рахунком 3:0.
Збірна Бельгії на виїзді знищила команду Ліхтенштейна – 6:0.
Словаччини створила сенсацію. Господарі поля в Братиславі здобули несподівану перемогу над збірної Німеччини з рахунком 2:0.
У Роттердамі відбувся поєдинок групи G, в якому зустрілися збірні Нідерландів та Польщі. Матч завершився внічию з рахунком 1:1.
Кваліфікації чемпіонату світу
Група Е
Болгарія – Іспанія – 0:3
Голи: Оярсабаль, 5, Кукурелья, 30, Меріно, 38.
Група J
Ліхтенштейн – Бельгія – 0:6
Голи: Де Кейпер, 29, Тілеманс, 46, 70 (пен), Теат, 60, Де Брюйне, 62, Фофана, 90+1.
Група A
Словаччина – Німеччина – 2:0
Голи: Ганцко, 42, Стрелец, 55.
Люксембург – Північна Ірландія – 1:3
Голи: Дардарі, 30 – Рід, 7, Чарльз, 65, Девенні, 70.
Група G
Нідерланди – Польща – 1:1
Голи: Думфріс, 28 – Кеш, 80.
