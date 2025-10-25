Лідс збільшив безвиграшну серію Вест Гема до 10 матчів
У всіх турнірах
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Лідс в стартовому поєдинку 9 туру АПЛ виявився сильнішим за Вест Гем. Зустріч завершилась з рахунком 2:1 на користь Юнайтед.
Стартова 15-хвилинка виявилась вирішальною для команди Даніеля Фарке. Швидкі голи від Ааронсона та Родона вибили землю з-під ніг гостей з Лондона.
Вест Гем спромігся лише на гол, який вдалося організувати на 90-й хвилині, проте цього виявилось недостатньо, щоб зачепитись за нічию на «Елланд Роуд».
АПЛ. 9 тур
Лідс - Вест Гем 2:1
Голи: Ааронсон, 3, Родон, 15 - Фернандеш, 90
Лідер проти чемпіона, львівське дербі та матч команд-відкриттів у Житомирі.