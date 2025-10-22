Польський нападник Барселони Роберт Левандовскі може продовжити кар’єру в Англійській Прем’єр-лізі. Про це повідомляє Daily Star.

За даними джерела, головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім зацікавлений у підписанні 37-річного форварда. Стверджується, що сам Левандовскі вже дав згоду на переїзд до Олд Траффорд.

Контракт польського гравця з Барселоною завершується наступного літа, і клуб не планує його продовжувати.

Левандовскі виступає за каталонців із 2022 року. У поточному сезоні він провів 9 матчів у всіх турнірах та забив 4 голи.