Левандовскі погодився перейти до топклубу АПЛ
Поляк не буде продовжувати контракт з Барселоною
20 хвилин тому
Роберт Левандовскі / фото - Барселона
Польський нападник Барселони Роберт Левандовскі може продовжити кар’єру в Англійській Прем’єр-лізі. Про це повідомляє Daily Star.
За даними джерела, головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім зацікавлений у підписанні 37-річного форварда. Стверджується, що сам Левандовскі вже дав згоду на переїзд до Олд Траффорд.
Контракт польського гравця з Барселоною завершується наступного літа, і клуб не планує його продовжувати.
Левандовскі виступає за каталонців із 2022 року. У поточному сезоні він провів 9 матчів у всіх турнірах та забив 4 голи.