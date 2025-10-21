Вест Хем встановив неприємне досягнення, зазнавши п'яти поспіль домашніх поразок у рамках національного чемпіонату і це сталося лише вдруге за історію клубу.

Невдала серія почалася ще минулого сезону, коли команда поступилася Ноттінгем Форест з рахунком 1:2. У новому сезоні лондонці продовжили невдачі: розгромна поразка від Челсі (1:5), 0:3 від Тоттенхема, мінімальна поразка від Крістал Пелес (1:2) та вчорашні 0:2 від Брентфорда.

«Молотобійці» повторили антирекорд, вперше зафіксований майже 95 років тому – у квітні 1931 року, повідомляє Opta.

Після восьми зіграних турів Вест Хем розташовується на 19-му рядку таблиці АПЛ, маючи в активі лише чотири очки.