Ліга чемпіонів. Баварія не помітила Юніон, Атлетік робить камбек у Бергамо
Огляд матчів 7 туру
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
Напередодні завершились ряд поєдинків 7 туру Ліги чемпіонів.
Баварія за тур до завершення групового турніру гарантувала собі участь в 1/8 фіналу. В свою чергу, Ньюкасл та Челсі до останнього туру вестимуть боротьбу за потрапляння в топ-8 з групою переслідувачів.
Пропонуємо ознайомитись з результатами матчів середи.
Ліга чемпіонів. 7 тур
Баварія - Юніон 2:0
Голи: Кейн, 52, 55 (з пенальті)
Аталанта - Атлетік 2:3
Голи: Скамакка, 16, Крстович, 88 - Гурусета, 58, Серрано, 70, Наварро, 74
Челсі - Пафос 1:0
Гол: Кайседо, 78
Ньюкасл - ПСВ 3:0
Голи: Вісса, 8, Гордон, 30, Барнс, 65