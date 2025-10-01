Ліга чемпіонів. Кащук посприяв тріумфу Карабаха, перша перемога Ньюкасла
Результати 2 туру
близько 3 годин тому
Щойно завершились перші поєдинки 2 туру Ліги чемпіонів раннього слоту.
Програму матчів середи відкривали в Баку, де місцевий Карабах за підтримки рідних трибун мінімально подужав Копенгаген.
Долю поєдинку вирішив голи в кожному з таймів. Український півзахисник Карабаха Олексій Кащук провів на полі 70 хвилин.
У паралельному матчі Юніон на стадіоні Андерлехта приймав Ньюкасл. Англійська команда знатно пройшлась по чемпіону Бельгії та здобув першу перемогу після повернення в єврокубки.
Ліга чемпіонів. 2 тур
Карабах - Копенгаген 2:0
Голи: Зубір, 28, Аддаї, 83
Юніон - Ньюкасл 0:4
Голи: Волтемаде, 17, Гордон, 43 (з пенальті), 64 (з пенальті), Барнс, 80
