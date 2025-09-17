Ліга чемпіонів. Олімпіакос у більшості не зміг обіграти Пафос, Спарта не втримала перемогу над Буде-Глімт
Команди розписали мирові
44 хвилини тому
Фото - Getty Images
У матчі першого туру основного етапу Ліги чемпіонів грецький Олімпіакос на своєму полі приймав кіпрський Пафос. Зустріч завершилася внічию з рахунком 0:0.
З 26-ї хвилини гості грали вдесятьох – другу жовту та червону отримав бразильський форвард Бруно.
Український форвард Олімпіакоса Роман Яремчук пропустив зустріч через травму.
У паралельному матчі чеська Славія на своєму полі зіграла внічию з норвезьким Буде-Глімт – 2:2. Відзначимо, що господарі виграли 2:0, але у підсумку не втримали перемогу.
Ліга чемпіонів, 1-й тур
Олімпіакос – Пафос – 0:0
Славія Прага – Буде-Глімт – 2:2
Голи: Мбодж, 23, 74 – Бассі, 78, Фет, 90.