Гвардіола: «Манчестер Сіті – не фаворит Ліги чемпіонів»
Головний тренер зробив заяву напередодні старту в турнірі
44 хвилини тому
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола перед матчем першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Наполі поділився думками про шанси своєї команди та чи є вона фаворитом турніру.
– Схоже, що ні. Ми просто насолоджуємося моментом, пригодою. Ми раді бути тут. У минулому ми були фаворитами й виграли лише один раз, тож зробити це досить важко.
Ми зосереджені на завтрашньому дні, на грі, яку нам потрібно провести, щоб добре розпочати турнір. Коли починаєш із поганого результату, завжди складніше. У минулому сезоні ми зіграли внічию в першому матчі з Інтером, і сподіваюся, цього сезону зможемо досягти кращого результату, – зазначив наставник у коментарі пресслужбі Манчестер Сіті.
Матч Манчестер Сіті – Наполі відбудеться 18 вересня о 22:00 за київським часом.