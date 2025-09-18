Ліга чемпіонів. Повернення Челсі, рандеву Ківу з Амстердамом
Результати матчів 1 туру ЛЧ
близько 1 години тому
Баварія зіпсувала камбек Челсі в Лігу чемпіонів після кількарічної паузи. Рімейк фіналу 2011/12 завершився на користь команди Венсана Компані (3:1).
В паралельному матчі Інтер з дублем Тюрама дозволив віцечемпіону Італії з перемоги над Аяксом (2:0) розпочати єврокампанію, а Крістіану Ківу поностальгувати за роками, які провів у Нідерландах в якості гравця.
Ліга чемпіонів. 1 тур
Баварія - Челсі 3:1
Голи: Чалоба, 21 (автогол), Кейн, 27 (з пенальті), 63 - Палмер, 29
Аякс - Інтер 0:2
Голи: Тюрам, 42, 47
Це було фантастично: огляд першого ігрового дня основного етапу Ліги чемпіонів.