Парі Сен-Жермен розпочав груповий етап Ліги чемпіонів домашнім матчем проти Аталанти.

Господарі вийшли на поле без травмованих Усмана Дембеле та Дезіре Дуе, проте в старті з’явилися Маркіньос і Фабіан Руїс. Уже на третій хвилині вони організували перший гол: іспанець прострілив з лівого флангу, а бразилець, опинившись біля воріт суперника, випередив Гіна і Карнесеккі та відкрив рахунок – 1:0.

На 39-й хвилині справжнє шоу влаштував Хвіча Кварацхелія. Отримавши м’яч від Хакімі, він пройшов через центр поля близько 40 метрів і завдав потужного удару, який пробив голкіпера – 2:0.

Наприкінці першого тайму ПСЖ міг збільшити перевагу: після фолу на Маркіньосі суддя призначив пенальті, але Баркола пробив невдало – голкіпер парирував удар.

У другому таймі господарі знову довели свою перевагу. Баркола знайшов Мендеша передачею на фланзі, португалець обіграв суперників і влучив у ворота з гострого кута – 3:0. А вже на 91-й хвилині Гонсалу Рамуш скористався помилкою захисника під пресингом Баркола і перекинув воротаря – 4:0.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний розпочинав гру на лаві для запасних і вийшов на поле на 75-ій хвилині замість Мендеша.

Ліга чемпіонів. Основний раунд. 1 тур

Парі Сен-Жермен (Франція) - Аталанта (Бергамо, Італія) 4:0 (Маркіньйос 3, Кварацхелія 39, Мендеш 51, Рамуш 90+1)

ПСЖ: Шевальє, Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Забарний 75), Невес (Рамуш 58), Вітінья, Руїс (Заїр-Емері 55), Кварацхелія (Мбає 75), Маюлу (Лі Кан Ін 55), Баркола

Аталанта: Карнесеккі, Коссуну, Гін, Дьїмсіті (Скальвіні 75), Белланова, Муса (Брешіаніні 75, Аханор 85), де Рон, Бернасконі, Пашалич, Де Кетеларе (Самарджич 46), Мальдіні (Крстович 46)