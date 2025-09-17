Михайло Цирук

На старт основного етапу Ліги чемпіонів ми чекали ціле літо та половину вересня, але вже перший тур довів – очікування було вартим кожної хвилини! Ліга чемпіонів повернулася, і зробила це з розмахом, подарувавши нам видовищні матчі, голи-красені та результати, що здивували навіть найвибагливіших уболівальників.

Мікель Артета завітав зі своєю командою у рідний баскський край. На Сан-Мамесі тренера зустріли тепло, проте його футболістам господарі з Атлетіка влаштували справжнє випробування. Арсенал довго не міг пробити щільну оборону суперника, аж поки під кінець гри Мартінеллі не вирвався сам на сам і не відкрив рахунок. А коли Атлетік змушений був йти вперед, скористався шансом і Троссар – 2:0 на користь лондонців. Та попри цифри на табло, цей успіх дався канонірам дуже непросто.

Не менш вдалим видався старт у груповому етапі й для Тоттенгема, що влітку тріумфував у Лізі Європи. Шпори мінімально обіграли Вільярреал. Уже на четвертій хвилині Бергвалль завдав, здавалося б, не надто небезпечного удару, але воротар примудрився випустити м’яч з рук, і той закотився у сітку. Саме цей гол і став вирішальним, адже попри численні шанси обох команд, більше забитих м’ячів уболівальники так і не побачили.

А от ПСВ став автором першої гучної сенсації – вдома програв бельгійському Юніону Сент-Жилуаз. Гості безжально використали свої моменти: відзначилися Акінпелу, Хаджа та Мак-Алістер. Господарі відповіли лише голом престижу від Рубена ван Боммеля. 1:3 – і ейндховенці починають турнір з холодного душу.

Неймовірна драма розгорнулася в Лісабоні, де Бенфіка приймала Карабах. Здавалося, після м’ячів Барренечеа та Павлідіса, яким асистував Георгій Судаков, хоча один з асистів згодом відібрали, орли вже гарантували собі перемогу. Але азербайджанці видали шалений камбек. Ще до перерви азербайджанці відіграли один мʼяч, на старті другого тайму зрівняли рахунок, а остаточно довершив сенсацію українець Олексій Кащук, який зʼявився на полі на 77 хвилині, а на вже за 9 хвилин відзначився забитим мʼячем.

Анатолій Трубін не раз рятував господарів, та цього виявилося замало. Після матчу керівництво відправило у відставку Бруну Лаже, а вже зараз у ЗМІ натякають на можливу появу на чолі клубу Особливого.

У Мадриді Реал знову нагадав, що без скандалів йому ніяк. Вершкові приймали Марсель Роберто Де Дзербі й після пропущеного гола швидко зрівняли рахунок, а згодом і вийшли вперед. Обидва рази відзначився Кіліан Мбаппе з пенальті, довівши свій загальний доробок у ЛЧ до 57 голів і наздогнавши Томаса Мюллера. Але нерви здали в Дані Карвахаля: він головою вдарив суперниката отримав червону – справжнє дежавю з відомим вчинком Зідана.

А справжньою окрасою вечора стала битва Ювентуса та дортмундської Боруссії. Після обережного першого тайму другий вибухнув феєрією. Спочатку Адеємі відкрив рахунок, та Ювентус миттєво відповів завдяки шедевру Їлдиза. Дортмундці знову вирвалися вперед, однак Влахович вдруге зрівняв. Далі голи Коуту й Бенсебаіні, здавалось, остаточно поховали надії туринців. Та стара синьйора не здалася – два голи у компенсований час (знову Влаховіч і Келлі) подарували їй нічию 4:4. Це був справжній футбольний трилер, від якого важко було відірватися!

