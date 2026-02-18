Ліга чемпіонів. ПСЖ без участі Забарного оформив камбек проти Монако
Українець не вийшов на поле
близько 3 годин тому
Ілля Забарний / Фото - Getty Images
Монако та ПСЖ влаштували гольову перестрілку в першому матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 2:3.
Діючий переможець ЛЧ, поступаючись в рахунку у два голи, зумів перевернути хід гри на свою користь.
Наставник ПСЖ Луїса Енріке вирішив поміняти володаря Золотого м'яча Дембеле на Дуе, який в матчі проти Монако зробив дубль+асист.
Український центрбек ПСЖ провів матч в запасі.
Ліга чемпіонів. 1/16 фіналу. Перший матч
Монако - ПСЖ 2:3
Голи: Балогун, 1, 18 - Дуе, 29, 67, Хакімі, 41
Гра-відповідь між ПСЖ та Монако відбудеться 25 лютого.