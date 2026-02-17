Розклад матчів Ліги чемпіонів 2025/2026 на 17 лютого
Сьогодні відбудуться чотири поєдинки раунду плей-оф
близько 18 годин тому
У вівторок, 17 лютого, стартує стадія плей-оф сезону-2025/2026 найпрестижнішого єврокубкового турніру — Ліга чемпіонів УЄФА.
До програми вівторка увійшли чотири перші матчі раунду на виліт.
Розклад матчів на 17 лютого (час — київський)
19:45 — Галатасарай (Туреччина) — Ювентус (Італія)
22:00 — Боруссія Дортмунд (Німеччина) — Аталанта (Італія)
22:00 — Монако (Монако) — Парі Сен-Жермен (Франція)
22:00 — Бенфіка (Португалія) — Реал Мадрид (Іспанія)
Матчі-відповіді цієї стадії заплановані на середу, 25 лютого.
Фінал нинішнього розіграшу турніру відбудеться на стадіоні Пушкаш Арена у Будапешті. Вирішальний поєдинок сезону призначений на 30 травня 2026 року.
