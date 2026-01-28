Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке розповів про свої очікування перед матчем восьмого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Ньюкасла.

«Цей турнір має колосальне значення для нашого клубу та відданих фанатів. Ми націлені на прямий вихід до 1/8 фіналу, для чого необхідно здолати такого непоступливого опонента, як Ньюкасл».

Ця команда відрізняється самобутнім стилем, сміливістю на полі та безліччю сильних характеристик. Нам добре знайомий цей суперник за минулими зустрічами, тож матч обіцяє бути вкрай важким», – цитує фахівця офіційний портал УЕФА.