Тренер Ньюкасла оцінив шанси захистити титул переможця Кубка ліги
Ман Сіті зробив заявку на вихід в фінал
близько 1 години тому
Фото - Ньюкасл Юнайтед
Головний тренер Ньюкасла Едді Хау підбив підсумки півфіналу Кубка англійської ліги проти Манчестер Сіті (0:2). Його слова наводить ВВС.
Це важкий удар, але не фатальний. Ми все ще боремося. За хвилину до кінця матчу ми проявили трохи наївності, продовжуючи намагатися забити гол. У той момент нам потрібно було захищатися, оскільки ми неправильно розставили гравців на полі, за що були покарані. Хлопці віддали все, що могли, в складних обставинах після екстратайму з Борнмутом, але я не можу дорікнути гравцям, - розповів Хау.
Матч-відповідь між Манчестер Сіті та Ньюкаслом відбудеться 4 лютого.