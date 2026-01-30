Сергій Разумовський

Увечері 29 січня завершився основний раунд Ліги Європи сезону-2025/26. Після восьми турів стадії ліги турнірна таблиця набула остаточного вигляду, і стало зрозуміло, хто продовжить боротьбу за трофей, а хто завершив єврокубкову кампанію. Загалом у грі залишилися 24 найкращі команди: перша вісімка напряму пройшла до 1/8 фіналу, а ще 16 клубів отримали право зіграти стикові матчі 1/16 фіналу.

Формат плей-оф передбачає, що команди, які фінішували на місцях з 9-го по 16-те, матимуть статус сіяних. Вони зустрінуться з несіяними клубами, що посіли позиції з 17-ї по 24-ту. Важливий бонус для сіяних — матч-відповідь вони проведуть на своєму полі, що може зіграти суттєву роль у двоматчевому протистоянні.

Окремо регламентом прописано принцип визначення потенційних суперників ще до жеребкування — за «парами місць» у підсумковій таблиці. Наприклад, команди з 9-го та 10-го рядків можуть отримати в опоненти клуби, які завершили основний етап на 23-й або 24-й позиції. Аналогічно, 11-те та 12-те місця «прив’язані» до 21-го або 22-го, і так далі за тією ж логікою. Саме тому перелік можливих пар складається з двох варіантів у кожній гілці — остаточні розклади визначить жереб.

Жеребкування стикового раунду 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 30 січня у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія). Перші матчі цього раунду заплановані на 19 лютого, поєдинки-відповіді — на 26 лютого. Вісім переможців за сумою двох зустрічей вийдуть до 1/8 фіналу. Жеребкування цієї стадії, а також формування подальшої сітки плей-оф відбудеться 27 лютого. Матчі 1/8 фіналу пройдуть 12 та 19 березня.

🆚 Можливі пари 1/16 фіналу Ліги Європи (матчі 19 і 26 лютого)

Селтик або Лудогорець – Штутгарт або Ференцварош Фенербахче або Панатінаїкос – Ноттінгем Форест або Вікторія Пльзень Динамо Загреб або Бранн – Генк або Болонья ПАОК або Лілль – Црвена Звезда або Сельта Лудогорець або Селтик – Ференцварош або Штутгарт Панатінаїкос або Фенербахче – Вікторія Пльзень або Ноттінгем Форест Бранн або Динамо Загреб – Болонья або Генк Лілль або ПАОК – Сельта або Црвена Звезда

🆚 Можливі пари 1/8 фіналу Ліги Європи (матчі 12 і 19 березня)