Лілль та Стяуа здобули перемоги в першому турі Ліги Європи
Команди здобули мінімальні звитяги
У стартовому турі Ліги Європи Лілль зустрівся із Бранном. Французька команда діяла активніше та контролювала гру, проте суперник також створював небезпечні моменти.
Рахунок був відкритий на 54-й хвилині зусиллями Хамзи Ігамане, але гості швидко відновили рівновагу завдяки влучному удару Сайвара-Атлі Магнуссона. Переможний м'яч господарі забили лише на 80-й хвилині - його автором став Олів'є Жиру, який забезпечив Ліллю перемогу з рахунком 2:1.
Ліга Європи, перший тур
Лілль - Бранн - 2:1
Голи: Ігамане, 54, Жиру, 80 - Магнуссон, 60
В паралельному поєдинку Стяуа гостював у голландського Гоу Ехед Іглс. Долю матчу вирішив єдиний забитий м’яч на старті гри.
Завдяки пасу, який виконав Деніс Алібек, Давід Мікулеску опинився у вигідній позиції в штрафному майданчику та холоднокровно пробив у нижній лівий кут воріт.
Більше команди не забивали і фінальний свисток зафіксував перемогу Стяуа.
Ліга Європи, перший тур
Гоу Ехед Іглс - Стяуа - 0:1
Гол: Мікулеску, 13
