Ліга Європи 2025/2026: розклад матчів на 25 вересня
Заплановані дев'ять матчів
2 днi тому
Сьогодні, 25 вересня, відбудуться поєдинки основного етапу Ліги Європи УЄФА сезону 2025/2026.
Розклад матчів (час київський):
19:45 Гоу Ехед Іглс (Нідерланди) – ФКСБ (Румунія)
19:45 Лілль (Франція) – Бранн (Норвегія)
22:00 Штутгарт (Німеччина) – Сельта (Іспанія)
22:00 Утрехт (Нідерланди) – Ліон (Франція)
22:00 Астон Вілла (Англія) – Болонья (Італія)
22:00 Рейнджерс (Шотландія) – Генк (Бельгія)
22:00 Ред Булл Зальцбург (Австрія) – Порту (Португалія)
22:00 Ференцварош (Угорщина) – Вікторія Пльзень (Чехія)
22:00 Янг Бойз (Швейцарія) – Панатінаїкос (Греція)
Чинний переможець турніру – англійський Тоттенгем, який у фіналі минулого розіграшу обіграв Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0.
Поділитись