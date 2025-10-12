Павло Василенко

На трансферному ринку спалахує нова війна гігантів – Ліверпуль, Челсі та Манчестер Юнайтед вступили в боротьбу за центрального захисника РБ Лейпциг Кастелло Люкебу. За даними CaughtOffside, три топ-клуби готові викласти 60 мільйонів євро, аби підписати 22-річного француза.

🔴 Ліверпуль діє першим

Головний тренер червоних Арне Слот шукає підсилення в обороні після серії травм. Невизначеність із майбутнім Ібраїми Конате та проблеми Джо Гомеса змушують мерсисайдців діяти швидко. Ліверпуль уже розглядає варіант угоди нижче за клаузулу, щоб випередити конкурентів.

🔵 Челсі не відстає

Лондонський клуб уважно стежить за Люкебою, плануючи оновлення оборонної лінії. Попри відсутність офіційної пропозиції, Челсі готує фінансовий маневр, аби втрутитися у боротьбу за француза.

🔴 Манчестер Юнайтед вступає в гру

Після невдалого старту сезону Рубен Аморім вимагає нового лідера оборони, і саме Люкеба розглядається як ключова ціль.

Хто такий Кастелло Люкеба?

Вихованець Ліона, він перейшов до РБ Лейпциг у 2023 році за 34 мільйони євро. За рік у Бундеслізі Люкеба зарекомендував себе як один із найрозумніших і технічних молодих захисників Європи, ставши учасником Євро U21 і Олімпіади-2024 у Парижі.

Його універсальність і вміння починати атаки з глибини роблять його ідеальним вибором для клубів Прем’єр-ліги. Попереду – справжня битва трансферних гігантів, результат якої може змінити баланс сил в обороні англійського футболу.