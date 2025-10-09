Павло Василенко

Попри серію невдалих результатів і дедалі гучніші розмови про можливе звільнення, керівництво Манчестер Юнайтед вирішило залишити Рубена Аморіма на посаді головного тренера.

Один із власників клубу, британський мільярдер Джим Реткліфф, у відвертому інтерв’ю The Business Podcast заявив, що не піддаватиметься на тиск уболівальників і ЗМІ.

«Чи відпущу я Аморіма, якщо Глейзери мене про це попросять? Цього не станеться. Рубен покаже себе через три роки в Манчестер Юнайтед. Я вірю, що він досягне успіху».

Реткліфф наголосив, що Манчестер Юнайтед не можна керувати, реагуючи на «ідіотські реакції публіки», які змінюються від матчу до матчу.

«Ми повинні бути терплячими. Так, зараз він ще не провів свій найкращий сезон, але великий клуб не будується за одну ніч».

Аморім, який приєднався до клубу в листопаді минулого року після вдалих виступів зі Спортінгом і Брагою, поки що не виправдав очікувань. Його Манчестер Юнайтед:

провів 50 матчів, здобувши 20 перемог, 9 нічиїх і 21 поразку,

фінішував на 15-му місці у минулому сезоні,

нині посідає 10-ту позицію в АПЛ.

Попри вихід до фіналу Ліги Європи (де «червоні дияволи» поступилися Тоттенгему), команда так і не продемонструвала стабільного прогресу.

Втім, Реткліфф переконаний: Аморім має залишитися й отримає щонайменше три роки, аби довести, що здатен повернути Манчестер Юнайтед на вершину.