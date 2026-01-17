Ліверпуль дозволив аутсайдеру АПЛ взяти очки з «Енфілда» . Відео
Чемпіон втримався в топ-4
35 хвилин тому
Фото - Getty Images
Ліверпуль розписав мирову з Бернлі в матчі 22 туру АПЛ. Гра на «Енфілді» завершилась з рахунком 1:1.
Команди в цьому матчі обмінялись голами в кожному з таймів. На точний удар Вірці в першому таймі, гості по перерві змогли відповісти своїм у виконанні Едвардса.
Чемпіон Англії міг розраховувати на більше голів, якби на початку зустрічі Собослаї не схибив з 11 метрів.
АПЛ. 22 тур
Ліверпуль - Бернлі 1:1
Голи: Вірц, 42 - Едвардс, 65