Ліверпуль розписав мирову з Бернлі в матчі 22 туру АПЛ. Гра на «Енфілді» завершилась з рахунком 1:1.

Команди в цьому матчі обмінялись голами в кожному з таймів. На точний удар Вірці в першому таймі, гості по перерві змогли відповісти своїм у виконанні Едвардса.

Чемпіон Англії міг розраховувати на більше голів, якби на початку зустрічі Собослаї не схибив з 11 метрів.

АПЛ. 22 тур

Ліверпуль - Бернлі 1:1

Голи: Вірц, 42 - Едвардс, 65