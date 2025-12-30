Швеція розібралася з Німеччиною на молодіжному чемпіонаті світу-2026
Шведи очолюють турнірну таблицю групи А
близько 1 години тому
Збірна Швеції здобула перемогу над Німеччиною в матчі молодіжного чемпіонату світу 2026 року.
Героями поєдинку стали лідери шведської збірної Антон Фронделл і Віго Бйорк, які закинули по дві шайби.
Молодіжний ЧС-2026. Група А
Німеччина – Швеція 1:8 (1:1, 0:4, 0:3)
Шайби: 0:1 - Фронделл (Фрей, Еклунд), 01:45, 1:1 - Пул (Шафер), 07:04 , 1:2 - Бйорк (Ерквіст), 21:03, 1:3 - Берглунд (Салін, Карелл), 29:11, 1:4 - Бйорк (Салін, Даніельссон), 35:26, 1:5 - Ерквіст, 39:29, 1:6 - Фронделл (Фрей), 45:34, 1:7 - Даніельссон, 57:25, 1:8 - Петтерссон, 59:59
Кидки: 17 - 44
Після цієї перемоги збірна Швеції набрала 9 очок і впевнено очолює турнірну таблицю групи А. Команда Німеччини, не маючи жодного залікового бала, посідає останнє, п’яте місце.
МЧС-2026. Канада та Чехія видали зарубу з 12 шайбами, США та Фінляндія забили по 6 голів.