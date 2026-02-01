Ліверпуль покуражився в грі з Ньюкаслом
Мерсисайдці прагнуть повернутись в топ-4
5 хвилин тому
Фото - ФК Ліверпуль
Ліверпуль та Ньюкасл закривали суботню програму 24 туру АПЛ. Матч завершився з рахунком 4:1.
Пропустивши першими від Гордона, підопічні Арне Слота ще до перерви змогли відповісти двома влучними ударами Екітіке.
Всередині другого тайму Вірц нагадав про себе, записавши на свій рахунок третій гол господарів, а в компенсований час Конате встановив підсумковий рахунок у матчі.
АПЛ. 24 тур
Ліверпуль - Ньюкасл 4:1
Голи: Екітіке, 41, 43, Вірц, 67, Конате, 90+3 - Гордон, 36