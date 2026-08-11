Ліверпуль, посунься? Енріке розраховує на Забарного у матчі за Суперкубок УЄФА
Український центрбек потрапив до заявки на гру проти Астон Вілли
Український центральний захисник Ілля Забарний увійшов до заявки ПСЖ на матч за Суперкубок Європи проти Астон Вілли. Її опублікувала пресслужба парижан.
Заявка ПСЖ
Воротарі: матвєй сафонов, Люка Шевальє, Алессандро Лонгоні.
Захисники: Ашраф Хакімі, Лукас Бералдо, Маркіньйос, Ілля Забарний, Люка Дінь, Люка Ернандес, Нуну Мендеш, Ібраїма Мбає, Вілліан Пачо.
Півзахисники: Хвіча Кварацхелія, Фабіан Руїс, Магнес Акліуш, Вітінья, Дро Фернандес, Сенні Маюлу, Воррен Заїр-Емері, Кантен Нджанту, Жоау Невеш.
Нападники: Усман Дембеле, Дезіре Дуе, Бредлі Барколя.
Матч за Суперкубок Європи відбудеться 12 серпня на стадіоні «Ред Булл Арена» в Зальцбурзі. Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що Забарний може перебратися до Ліверпуля.