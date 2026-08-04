Павло Василенко

Ліверпуль не відмовився від ідеї підписання українського центрального захисника Іллі Забарного. За інформацією DaveOCKOP, мерсисайдський клуб може найближчим часом повернутися до питання трансферу футболіста ПСЖ.

Керівництво англійського гранда вважає, що перед стартом нового сезону команді необхідно посилити центр оборони. Попри активну літню трансферну кампанію, тренерський штаб усе ще прагне збільшити конкуренцію та глибину складу на цій позиції.

Саме тому Забарний залишається серед головних кандидатів. У клубі високо оцінюють його вік, досвід виступів на найвищому рівні та потенціал як довгострокового підсилення.

Однією з причин поновлення інтересу стали кадрові питання в обороні. Конор Бредлі та Джованні Леоні лише нещодавно відновилися після травм і ще не набрали оптимальної форми. Через це Ліверпуль прагне підписати ще одного центрального захисника, який зможе відразу конкурувати за місце в основному складі.

Додатковою перевагою українця є його чудове знайомство з англійським футболом. До переходу в ПСЖ він успішно виступав за Борнмут, тому адаптація до вимог Прем'єр-ліги не стане для нього проблемою.

Нагадаємо, влітку 2025 року Забарний перейшов із Борнмута до ПСЖ за 67 мільйонів євро з урахуванням бонусів. У сезоні-2025/26 українець провів 38 матчів у всіх турнірах, забив один гол і став одним із ключових футболістів оборони паризького клубу.

Новий сезон ПСЖ відкриє 12 серпня матчем за Суперкубок УЄФА. Як переможець Ліги чемпіонів, французький клуб зіграє проти англійської Астон Вілли. Поєдинок відбудеться в австрійському Зальцбурзі, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.