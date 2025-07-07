Павло Василенко

Зірка Ліверпуля Діогу Жота загинув в автокатастрофі в Іспанії разом зі своїм братом Андре Сілвою. Слідчі зараз надають перші докази, які поступово складають останні моменти життя 28-річного нападника.

Фатальний момент стався в ніч із середи на четвер на автомагістралі А52 у провінції Самора. За даними низки ЗМІ, 25-річний брат Жоти Андре Сілва був за кермом орендованої Lamborghini Huracán. Діого, якому довелося уникати авіаперельотів після недавньої операції на легенях, їхав як пасажир.

«Автомобіль намагався здійснити обгін, коли в нього луснула шина. Очевидці інциденту описали два послідовні вибухи. Перший був пов'язаний з шиною, що лопнула, другий стався, коли загорівся паливний бак», – повідомив представник місцевої поліції.

Слідчі вважають, що надмірна швидкість зіграла значну роль трагедії. Спортивний автомобіль їхав зі швидкістю, що значно перевищує обмеження 120 км/год, що в поєднанні зі спущеною шиною призвело до катастрофічної втрати керування.

Ідентифікація обгорілих тіл стала для рятувальників складним завданням. Підтвердження особи жертв стало можливим завдяки номеру транспортного засобу, особистим документам, знайденим у салоні, які не були знищені вогнем, та подальшому підтвердженню за допомогою ДНК-тестів.

Діогу Жота планував повернутися до Англії на поромі з іспанського порту Сантандер, але натомість його останки разом із останками його брата були доставлені літаком до його рідного міста Гондомар у Португалії, де минулими вихідними відбувся похорон.