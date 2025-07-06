Павло Василенко

Багато зірок футболу прийшли в суботу віддати шану трагічно загиблим Діогу Жоту та Андре Сілві, проте португальська суперзірка Кріштіану Роналду на похороні була відсутня.

Діогу Жота та його брат Андре Сілва загинули у трагічній автокатастрофі у четвер вранці. Двоє португальських гравців з'їхали з дороги в Іспанії — мабуть через спущену шину. Машина спалахнула. Діогу Жота та його брат загинули на місці аварії.

Похорон відбувся в суботу в їхньому рідному місті Гондомар, неподалік Порту. Крім сім'ї, були присутні багато зірок футболу. На останньому прощанні були присутні товариші Діогу Жоти з клубної команди, такі як Вірджіл ван Дейк, Енді Робертсон та тренер Арне Слот, а також колеги з національної збірної, такі як Рубен Невеш, Бернарду Сілва та Рубен Діаш, а також тренер збірної Португалії Роберто Мартінес. Проте Кріштіану Роналду був відсутній.

За даними Mirror, у португальської суперзірки були на те вагомі причини. Як повідомляє англійська газета, Кріштіану Роналду не хотів, щоб його присутність затьмарювала похорон його товариша зі збірної та молодшого брата.

Де б він не з'являвся, Роналду викликає хаос, тому зірковий форвард вирішив не приходити на похорон серед багатьох людей, побоюючись, що прибуття може спричинити справжній переполох.