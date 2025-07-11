Павло Василенко

Ліверпуль, як і очікувалося, вирішив вивести з обігу номер трагічно загиблого Діогу Жоти. Португалець грав за червоних із цифрою 20 на спині.

3 липня 2025 року Діогу Жота помер. Португальський гравець збірної загинув у автокатастрофі.

Загибель молодих гравців вразила всю футбольну спільноту. В результаті Ліверпуль вирішив вивести з обігу номер «20», під яким Жота виступав за клуб з «Енфілда».

Було оголошено, що номер буде виведений із використання не лише гравцями молодіжної команди, а й усіма секціями Ліверпуля. Клуб підкреслив, що цей крок було зроблено після консультації із дружиною португальського гравця.

«Він носив його з гордістю і ставився до нього як до почесного знаку, який привів нас до незліченних перемог. Діогу Жота назавжди залишиться 20-м номером Ліверпуля», – йдеться в офіційній заяві клубу.

Це унікальна нагода в історії Ліверпуля. Ніколи раніше червоні не виводили з обігу номер на честь гравця.