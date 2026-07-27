Сергій Разумовський

Ліверпуль посилив роботу над можливим переходом вінгера ПСЖ Бредлі Барколя. Мерсисайдський клуб зацікавлений у підписанні 22-річного французького футболіста та планує завершити трансфер ще до закриття літнього трансферного вікна.

Про це повідомив інсайдер Флоріан Плеттенберг у соціальній мережі X. За інформацією журналіста, представники Ліверпуля вже отримали уявлення про особисті вимоги Барколя та не очікують серйозних труднощів під час узгодження умов особистого контракту з гравцем.

🚨🆕 Liverpool have already opened talks with Bradley Barcola’s camp and Paris Saint-Germain.



Barcola is now Liverpool’s top transfer target. The Reds are determined to sign him before Deadline Day. ##LFC



The deal is complicated and will largely come down to the financial… pic.twitter.com/QfRAP42DBx — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 27, 2026

Водночас ключовим питанням у потенційній угоді залишається позиція Парі Сен-Жермен. Англійському клубу ще належить домовитися з французькою стороною щодо вартості трансферу та інших умов переходу футболіста. Саме переговори між клубами можуть стати вирішальним етапом у процесі підписання Барколя.

Новий раунд перемовин між Ліверпулем і ПСЖ запланований на понеділок. Очікується, що найближчим часом мерсисайдці можуть зробити першу офіційну пропозицію щодо трансферу французького вінгера. Її розмір наразі не розголошується.

За даними джерела, сам Барколя відкритий до зміни клубу під час нинішнього літнього трансферного вікна. Французький футболіст готовий розглянути варіант із переходом до Ліверпуля, якщо команди зможуть досягти домовленості.

Мерсисайдці мають намір докласти максимум зусиль, щоб завершити трансфер до дедлайну. У клубі розглядають Барколя як гравця, здатного посилити атакувальну лінію та додати команді швидкості, індивідуальної майстерності й варіативності на фланзі. Водночас остаточне рішення залежатиме від перебігу переговорів із Парі Сен-Жермен.

Раніше повідомлялося, скільки ПСЖ планує виручити за Барколя.