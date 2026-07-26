Павло Василенко

ПСЖ визначився з ціною на одного зі своїх лідерів Бредлі Барколя. Як повідомляють англійські ЗМІ, чинні переможці Ліги чемпіонів готові розглянути продаж 23-річного вінгера лише у разі пропозиції в розмірі 170 мільйонів євро.

Головним претендентом на француза називають Ліверпуль, який уважно стежить за ситуацією навколо футболіста. У ПСЖ пояснюють такий цінник останніми рекордними трансферами на англійському ринку, зокрема переходами Моргана Роджерса з Астон Вілли до Челсі та Елліота Андерсона з Ноттінгем Форест до Манчестер Сіті, суми яких перевищили 100 мільйонів євро.

Додаткової інтриги додає контрактна ситуація Барколя. За інформацією ЗМІ, він поки не продовжив угоду з ПСЖ і, найімовірніше, не планує цього робити. Водночас чинний контракт футболіста розрахований до літа 2028 року, що дозволяє паризькому клубу не поспішати з продажем.

Барколя виступає за ПСЖ із 2023 року. За цей час він провів 152 матчі, забив 39 м'ячів і зарекомендував себе як один із ключових гравців команди, однаково ефективно діючи на позиціях вінгера та центрального нападника. За даними Transfermarkt, ринкова вартість француза наразі становить 90 мільйонів євро.