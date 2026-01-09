Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про резонансний епізод у матчі Премʼєр-ліги проти Арсенала, який завершився з рахунком 0:0. У компенсований до другого тайму час вінгер канонірів Габріел Мартінеллі намагався виштовхнути за межі поля захисника червоних Конора Бредлі, який лежав на газоні після отриманої травми.

Я не знайомий із Габріелом Мартінеллі, але він справляє враження приємного хлопця. Думаю, проблема для нього, і це проблема футболу загалом, у тому, що наприкінці матчів або навіть під час гри надто багато затягування часу та удаваних травм, через що це дратує, коли ти хочеш забити гол, а здається, що гравець просто тягне час.

Не можна очікувати від Мартінеллі ясності мислення на 94-й хвилині. Я на сто відсотків упевнений, що якби він знав, якою може бути травма у Бредлі, він ніколи б так не вчинив. Але якщо у нього саме та травма, якої ми побоюємося, то, звісно, це виглядає не дуже добре.

Але футбол дійшов до того, що на 94-й хвилині гравці починають думати, що це знову затягування часу і симуляції. Я бачив, як це багато разів траплялося з нами цього сезону, тому можу зрозуміти, чому Мартінеллі теж так міг подумати, вирішивши, що це затяжка часу, і йому навряд чи спало на думку: Це ж Ліверпуль, вони так не роблять, наводить слова Арне Слота офіційний сайт Ліверпуля.