Ліверпуль вдруге в сезоні не зміг обіграти Лідс
Чемпіон губить очки
27 хвилин тому
Фото - Ліверпуль
Ліверпуль зустрів 2026 рік домашнім поєдинком 19 туру АПЛ проти Лідса. Матч на «Енфілді» завершився з рахунком 0:0.
Обидві команди зробили роботу над помилками з грудневого поєдинку на «Елланд Роуд» (3:3). В першому таймі жодна з команд не створила серйозної загрози воротам суперника.
По перерві мерсисайдці за рахунок замін спробували перевернути матч на свою користь, однак були змушені задовольнитись нічиєю з діючим переможцем Чемпіоншипа.
Калверт-Льюїн забив гол у кінці матчу, але його скасували через офсайд, і рахунок залишився 0:0.
АПЛ. 19 тур
Ліверпуль - Лідс 0:0