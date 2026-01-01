Ліверпуль зустрів 2026 рік домашнім поєдинком 19 туру АПЛ проти Лідса. Матч на «Енфілді» завершився з рахунком 0:0.

Обидві команди зробили роботу над помилками з грудневого поєдинку на «Елланд Роуд» (3:3). В першому таймі жодна з команд не створила серйозної загрози воротам суперника.

По перерві мерсисайдці за рахунок замін спробували перевернути матч на свою користь, однак були змушені задовольнитись нічиєю з діючим переможцем Чемпіоншипа.

Калверт-Льюїн забив гол у кінці матчу, але його скасували через офсайд, і рахунок залишився 0:0.

АПЛ. 19 тур

Ліверпуль - Лідс 0:0