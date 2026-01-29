Ліверпуль влаштував майстер-клас команді українця в Лізі чемпіонів
Мерсисайдці не помітили Карабах
близько 2 годин тому
Фото - Ліверпуль
Ліверпуль та Карабах закривали груповий турнір Ліги чемпіонів очним поєдинком.Чемпіон Англії познущався над найкращою командою Азербайджану.
Мак Аллістер вивів свою команду вперед на 15-й хвилині, а перевагу подвоїв завдяки акуратному голу Вірца через кілька хвилин.
По перерві Мак Аллістер оформив дубль, а Салах, Екітіке та К'єза довели рахунок до розгромного.
Український вінгер Карабаха Олексій Кащук провів гру на лаві запасних.
Ліга чемпіонів. 8 тур
Ліверпуль - Карабах 6:0
Голи: Мак Аллістер, 15, 61, Вірц, 21, Салах, 50, Екіиіке, 57, К'єза, 90