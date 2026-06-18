Сергій Разумовський

Лівий вінгер Осасуни Віктор Муньйос найближчим часом має стати гравцем Ліверпуля. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X.

За інформацією джерела, Ліверпуль зумів перехопити 22-річного іспанського футболіста у Ньюкасла, який тривалий час вважався одним із головних претендентів на гравця. Клуб із північного сходу Англії перебував на просунутій стадії перемовин і вже мав серйозний прогрес у питанні підписання Муньйоса, однак ситуація змінилася після втручання мерсисайдців.

Ліверпуль швидко активізувався у боротьбі за вінгера та зумів переконати футболіста обрати саме їхній проєкт. Повідомляється, що червоні вже погодили умови особистого контракту з Муньйосом і готові закрити трансфер, виплативши клаусулу гравця. Сума відступних у контракті іспанця з Осасуною становить 40 мільйонів євро.

Раніше з’являлася інформація, що Ньюкасл також домовився з Муньйосом щодо умов особистої угоди та був готовий активувати клаусулу в розмірі 40 мільйонів євро. Втім, попри серйозну зацікавленість з боку «сорок», остаточну перемогу у боротьбі за футболіста здобув Ліверпуль.

Окрему роль у цій угоді відіграє Реал. Мадридський клуб має отримати 50% від суми трансферу Муньйоса. Таким чином, якщо Ліверпуль справді заплатить за гравця 40 мільйонів євро, половина цієї суми має відійти Реалу відповідно до умов попередньої домовленості.

Віктор Муньйос перейшов до Осасуни з Реала в липні 2025 року. Тоді памплонський клуб заплатив за футболіста 5 мільйонів євро, а також передбачив бонус у розмірі ще 1 мільйона євро. Крім того, мадридці зберегли за собою опцію зворотного викупу, яка діятиме протягом трьох років.

У минулому сезоні Муньйос став одним із помітних гравців Осасуни. 22-річний іспанець провів 36 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів і віддав 5 результативних передач. Його виступи привернули увагу клубів англійської Прем’єр-ліги, а також тренерського штабу збірної Іспанії, який сенсаційно викликав гравця на чемпіонат світу-2026.