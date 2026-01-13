Ліверпуль закривав програму 3 раунду Кубка Англії домашнім поєдинком проти Барнслі. Чемпіон Англії провів майстерклас для представника Ліги 1.

Підопічні Арне Слота впевнено розібрались з андердогом, гарантувавши собі вихід до наступного раунду найдавнішого футбольного турніру у світі.

Яскравий старт команди з Ліги 1 затьмарив гол Собослая. Угорський футболіст на 9-й хвилині пробив приголомшливим ударом у лівий кут воріт.

Ліверпуль продовжував тиснути і подвоїв свою перевагу на 36-й хвилині. Фрімпонг на фланзі обіграв свого опонента і пробив повз кіпера Барнслі.

Перед перервою гості повернули себе в гру, змусивши помилитись Собослаї, що дозволило Барнслі скоротити відставання в рахунку.

Барнслі протримався до заключних хвилин, коли Вірц та Екітіке остаточно зняли питання про переможця пари.

Кубок Англії. 3 раунд

Ліверпуль - Барнслі 4:1

Голи: Собослаї, 9, Фрімпонг, 36, Вірц, 84, Екітіке, 90+4 - Філліпс, 40