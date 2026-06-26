Сергій Разумовський

Українська Прем’єр-ліга оприлюднила календар чемпіонату України сезону-2026/27. Інформація про формування розкладу нового розіграшу з’явилася на офіційному сайті УПЛ.

Новий сезон в елітному дивізіоні українського футболу має стартувати на початку серпня. Базовою датою проведення матчів першого туру визначено 1 серпня 2026 року. Саме цього дня заплановано початок чергової кампанії в Українській Прем’єр-лізі, хоча точні дати та час окремих поєдинків можуть бути уточнені додатково.

У календарному 2026 році команди мають провести 16 турів чемпіонату. Базовою датою заключного туру першої частини сезону, тобто 16-го туру, визначено 12 грудня. Після цього в чемпіонаті настане зимова пауза.

Друга частина сезону розпочнеться вже у 2027 році. Календарна частина наступного року стартує з матчів 17-го туру, базовою датою якого є 27 лютого. Завершити чемпіонат України сезону 2026/27 планують 30-м туром, який має відбутися 4 червня 2027 року.

У стартовому турі нового сезону вболівальники побачать одразу кілька цікавих протистоянь. Зокрема, увагу привертає матч між Кривбасом і Карпатами. Також у першому турі Динамо зіграє з новачком сезону Лівим Берегом. Ще одним помітним поєдинком стане зустріч Чорноморця з Поліссям.

Окремий інтерес традиційно викликає протистояння Шахтаря та Динамо. У першому колі гранди українського футболу зустрінуться між собою у 12-му турі, який заплановано на листопад. Другий матч між цими командами має відбутися навесні — у 27-му турі, базові дати якого припадають на травень 2027 року.

З повним календарем сезону 2026/27 можна ознайомитися на офіційному сайті української Прем’єр-ліги. Там представлений детальний розклад усіх турів чемпіонату.

Календар першого туру УПЛ сезону 2026/27

Базова дата — 1 серпня 2026 року

Кривбас – Карпати

Буковина – ЛНЗ

Динамо – Лівий Берег

Зоря – Колос

Харків – Верес

Кудрівка – Шахтар

Чорноморець – Полісся

Епіцентр – Оболонь

Таким чином, уже в першому турі нового сезону команди отримають можливість заявити про свої амбіції. Для одних клубів старт чемпіонату стане шансом одразу включитися у боротьбу за високі місця, для інших — важливою нагодою набрати перші очки та впевнено розпочати сезон.

Цікаво, що перший тур Харків проведе номінально вдома. Сьогодні визначилося, де команда гратиме домашні матчі.