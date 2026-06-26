Сформовано календар УПЛ-2026/27, відомо, у якому турі відбудеться матч Шахтар – Динамо
Відбулося жеребкування розкладу матчів
15 хвилин томуПідписатися в
Українська Прем’єр-ліга оприлюднила календар чемпіонату України сезону-2026/27. Інформація про формування розкладу нового розіграшу з’явилася на офіційному сайті УПЛ.
Новий сезон в елітному дивізіоні українського футболу має стартувати на початку серпня. Базовою датою проведення матчів першого туру визначено 1 серпня 2026 року. Саме цього дня заплановано початок чергової кампанії в Українській Прем’єр-лізі, хоча точні дати та час окремих поєдинків можуть бути уточнені додатково.
У календарному 2026 році команди мають провести 16 турів чемпіонату. Базовою датою заключного туру першої частини сезону, тобто 16-го туру, визначено 12 грудня. Після цього в чемпіонаті настане зимова пауза.
Друга частина сезону розпочнеться вже у 2027 році. Календарна частина наступного року стартує з матчів 17-го туру, базовою датою якого є 27 лютого. Завершити чемпіонат України сезону 2026/27 планують 30-м туром, який має відбутися 4 червня 2027 року.
У стартовому турі нового сезону вболівальники побачать одразу кілька цікавих протистоянь. Зокрема, увагу привертає матч між Кривбасом і Карпатами. Також у першому турі Динамо зіграє з новачком сезону Лівим Берегом. Ще одним помітним поєдинком стане зустріч Чорноморця з Поліссям.
Окремий інтерес традиційно викликає протистояння Шахтаря та Динамо. У першому колі гранди українського футболу зустрінуться між собою у 12-му турі, який заплановано на листопад. Другий матч між цими командами має відбутися навесні — у 27-му турі, базові дати якого припадають на травень 2027 року.
З повним календарем сезону 2026/27 можна ознайомитися на офіційному сайті української Прем’єр-ліги. Там представлений детальний розклад усіх турів чемпіонату.
Календар першого туру УПЛ сезону 2026/27
Базова дата — 1 серпня 2026 року
Кривбас – Карпати
Буковина – ЛНЗ
Динамо – Лівий Берег
Зоря – Колос
Харків – Верес
Кудрівка – Шахтар
Чорноморець – Полісся
Епіцентр – Оболонь
Таким чином, уже в першому турі нового сезону команди отримають можливість заявити про свої амбіції. Для одних клубів старт чемпіонату стане шансом одразу включитися у боротьбу за високі місця, для інших — важливою нагодою набрати перші очки та впевнено розпочати сезон.
Цікаво, що перший тур Харків проведе номінально вдома. Сьогодні визначилося, де команда гратиме домашні матчі.
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