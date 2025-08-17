ЛНЗ на виїзді переміг Полісся
Житомирська команда програла на своєму полі
близько 2 годин тому
Фото - ФК ЛНЗ
У матчі третього туру Української Прем’єр-ліги Полісся вдома зустрічалося з черкаським ЛНЗ. Зустріч у Житомирі завершилася перемогою гостей з рахунком 2:0.
У першому таймі гості заробили пенальті, який чітко реалізував Шота Нонікашвілі. В кінці гри ЛНЗ закріпив перемогу ще одним голом – відзначився Обах Проспер.
Полісся займає 10-е місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі три очки, ЛНЗ – третій з сімома балами.
УПЛ, 3-й тур
Полісся – ЛНЗ – 0:2
Голи: Нонікашвілі, 29 (пен), Проспер, 90+1.