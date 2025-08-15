Колишній тренер Буковини та Металіста 1925 Валерій Кривенцов поділився аналізом поразки Полісся у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Пакша (1:2), але прохід далі у загальному протистоянні.

Коли рахунок став 2:0, занепокоєння з'явилося. Після домашніх 3:0 житомиряни змусили понервувати українців, тому що на початку другого тайму українська команда пропустила другий гол 😁. Хоча в перші 20-25 хвилин поєдинку підопічні Руслана Ротаня могли закрити це протистояння. Але вийшло трохи інакше. Потрібно своє забивати?

Коли камера показувала зблизька футболістів «Полісся», мені здалося, що у них у всіх були перелякані очі. Я, звичайно, не знаю, що і як. Але в такому стані футболісти припускаються багато помилок, що їм не властиво. За підбором виконавців українська команда була сильнішою за своїх візаві.

Однак до такого футболу, який запропонували угорці, «Полісся» виявилося не готовим. Але добре, що все так закінчилося. У нас в чемпіонаті зараз ніхто так не грає, коли команда б'є на нападника-стовпа, а той скидає м'яч на набігаючих партнерів.

«Волинь»? Це було раніше. Зараз такого немає, коли йде постійний тиск на центральних захисників, коли завантажується м'яч і йде боротьба. Ось цього, на мій погляд, «Полісся» не очікувало.

Помилки – це глобальне питання. Всі наші команди грають для того, щоб потрапити в єврокубки. А коли туди потрапляють, там перегорають. Чому? Та тому що там ми не такі часті гості і там зона підвищеної відповідальності. З цим тиском часто не можуть впоратися навіть досвідчені виконавці.

«Фіорентина»? Шанси є завжди. Але ось у грі з такими сильними суперниками на перше місце виходить реалізація, а також потрібно постаратися уникнути помилок і скористатися промахами опонента.

50% шансів. У «Полісся» теж є класні виконавці. Команді важливо виграти в найближчому матчі чемпіонату, щоб відчути впевненість. І добре було б, щоб фарт супроводжував українську команду. «Фіорентина» – явний фаворит, але підопічні Руслана Ротаня можуть піднести сюрприз представнику Серії А, – заявив Кривенцов у інтерв’ю Sport.ua.