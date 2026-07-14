Сергій Разумовський

ЛНЗ зіграв черговий контрольний поєдинок під час літніх зборів, перевіривши свої сили у зустрічі із загребським Динамо. Матч вийшов напруженим, однак забитих м’ячів уболівальники так і не побачили – 0:0.

Українська команда достатньо активно розпочала гру й ще до перерви мала кілька нагод відкрити рахунок. Пастух отримав м’яч у вільній зоні між оборонцями та пробив, але воротар хорватів діяв надійно. Згодом шанс виник у Ассінора, однак його удар пройшов вище воріт. Ще одна атака ЛНЗ також завершилася спробою Пастуха, та м’яч знову не влучив у площину.

У другому таймі команда продовжила шукати свій момент. К. Девід обіграв суперника у штрафному майданчику, але пробив неточно. Пізніше Пастух після індивідуального проходу змусив захисника Динамо рятувати ситуацію у підкаті. Найближчим до гола був Дідик, який потужно пробив здалеку, проте м’яч влучив у стійку.

Хорватський клуб відповів ударом з-за меж карного майданчика, але Паламарчук без проблем впорався. Наприкінці К. Девід намагався перекинути голкіпера, та м’яч пролетів над поперечиною.

23 та 30 липня ЛНЗ зіграє з бельгійським Гентом у другому раунді кваліфікації Ліги конференції.

Контрольний матч

ЛНЗ – Динамо Загреб 0:0