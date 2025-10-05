ЛНЗ розгромив Шахтар у матчі з п’ятьма голами
Черкаська команда створила сенсацію
5 хвилин тому
У матчі восьмого туру Української Прем’єр-ліги донецький Шахтар у Львові зазнав розгромної поразки від черкаського ЛНЗ. Поєдинок завершився з рахунком 4:1.
ЛНЗ вийшов вперед на 14-й хвилині – відзначився Денис Кузик. У другому таймі команди забили ще чотири голи.
На 61-й хвилині форвард ЛНЗ Марк Ассінор переграв голкіпера Шахтаря Дмитра Різника, а через десять хвилин Артур Рябов довів рахунок до розгромного.
В кінці матчу команди обмінялися голами – за Шахтар красивий мяч зі штрафного забив Єгор Назарина, а за ЛНЗ відзначився Проспер Обах.
Шахтар залишився на першому місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 17 очок, ЛНЗ – шостий з 14 балами.
УПЛ, 8-й тур
Шахтар – ЛНЗ – 1:4
Голи: Назарина, 85 – Кузик, 14, Ассінор, 61, Рябов, 71, Обах, 89.