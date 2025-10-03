Скільки заробив Шахтар після перемоги над Абердіном в Лізі конференцій
«Гірники» вдало стартували в єврокубковому турнірі
близько 1 години тому
Фото - ФК Шахтар
У четвер, 2 жовтня, донецький Шахтар у першому турі групового етапу Ліги конференцій на виїзді переміг шотландський Абердін – 3:2.
Ця перемога в Європі принесе Шахтарю суттєве збільшення бюджету клубу, враховуючи, що нагороди УЄФА досить щедрі. Зокрема, перемога в Лізі конференцій приносить 400 000 євро, а нічия – 133 000 євро.
Розклад матчів Шахтаря у Лізі конференцій 2025/26
- 2-й тур. 23 жовтня, Шахтар – Легія
- 3-й тур. 6 листопада, Шахтар – Брейдаблік
- 4-й тур. 27 листопада, Шемрок – Шахтар
- 5-й тур. 11 грудня, Хамрун Спартанс – Шахтар
- 6-й тур. 18 грудня, Шахтар – Рієка
