Центральний півзахисник Шахтаря Марлон Гомес став об'єктом інтересу кількох клубів Англійської Прем'єр-ліги. Манчестер Юнайтед, Вест Хем, Евертон та Лідс придивляються до бразильського футболіста.

За даними Sportsboom, влітку наступного року Шахтар може розглянути можливість продажу Марлона Гомеса за 30 мільйонів євро.

Окрім того, за гравцем продовжує стежити німецький РБ Лейпциг. Влітку минулого року клуб досягнув принципової домовленості з футболістом, але сторони не погодили суму трансферу з гірниками.

У поточному сезоні Марлон Гомес провів 15 матчів за Шахтар, оформивши три результативні передачі. Контракт гравця діє до кінця 2028 року, а за даними Transfermarkt, його вартість оцінюється в десять мільйонів євро.

