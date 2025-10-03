Півзахисник Шахтаря Єгор Назарина висловився щодо свого голу в матчі першого туру групового етапу Ліги конференцій проти шотландського Абердіна (3:2). Хавбек зрівняв рахунок після 0:1 на користь суперника. Слова гравця передає пресслужба клубу.

Дуже важлива перемога для нас, тому що це перший поєдинок у Лізі конференцій, матч на виїзді. Гра була досить нелегка, але я щасливий, що змогли перемогти – це для нас дуже важливо.

Було досить нелегко, і це можна побачити по результату, тому що грати на виїзді завжди непросто, але тут – особливо: класна атмосфера, трибуни женуть команду господарів уперед. Було непросто, адже команда бійцівська: грають один в один, багато виграють боротьби. Тому було досить нелегко, це ми можемо бачити по результату.

Причина пропущеного другого м'яча… Було декілька помилок у захисті, і я думаю, що цього гола можна було уникнути, він був необовʼязковим, адже гра була під нашим контролем. На жаль, пропустили цей мʼяч, після цього трохи нервова гра почалася. Проте, ще раз повторюся, ми дуже щасливі, що зуміли довести матч до потрібного нам результату.

Я дуже радий, що зміг допомогти команді повернутися в гру. Дуже щасливий забити цей гол – він був мені дуже потрібен, у мене був нелегкий період. Але я дуже щасливий, що зміг допомогти команді, забивши цей гол.

Святкування з Тураном? Я виявив повагу за те, що мені дали шанс зіграти: цього сезону я жодного разу не виходив у основному складі, а зараз вийшов. Дуже радий, що мені дали змогу вийти в основному складі, і віддячив, можна сказати, забитим голом.

Перший гол у єврокубках за Шахтар? Я ще раз скажу: для мене найголовніше, що я зміг допомогти команді виграти цей матч. Це найважливіше. І також я дуже щасливий забити гол – перший у єврокубках за Шахтар. І ще раз скажу, що після дуже непростого періоду цей гол для мене дуже важливий.

Перш за все хочу подякувати вболівальникам за підтримку. Де б ми не грали, багато українців нас зустрічають, багато українців на трибуні, і завжди приємно бачити за кордоном наших людей, які підтримують. Особливо зараз у Шотландії їх було дуже багато, тому ще раз дякуємо їм за підтримку, завжди приємно бачити своїх.