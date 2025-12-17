Півзахисник словацького Тренчина Адам Якубу привернув увагу лідерів УПЛ - ЛНЗ та Шахтар, повідомляє ведучий «ТаТоТаке» Михайло Співаковський

В останній тиждень у пресі була інформація, що Шахтар цікавиться 20-тирічним опорником словацького Тренчина Адамом Якубу. В Шахтарі мені цю інформацію не підтвердили, але точно знаю зі своїх джерел, що перемовини з цим гравцем веде якраз ЛНЗ. Взагалі буде цікава історія, що два наших лідери будуть битися за одного футболіста.

Я подивився трішечки Якубу. Фізично дуже якісний профайл. Чимось нагадує Араухо з Кривбасу. Непоганий на м'ячі, гравець не для останньої передачі чи гри в зонах завершення, але в центрі поля цементує так, як треба, - розповів Співаковський.