ЛНЗ закривав першу половину сезону матчем 15 туру УПЛ проти Оболоні. Гра у Черкасах завершилась з рахунком 3:0.

Майже всю першу половину команди придивлялись одна до одної, поки на 37-й хвилині не трапилась фатальна помилка Федорівського. Голкіпер Оболоні вийшов на перехоплення подачі Кузика, дозволивши м'ячу опинитись у власних воротах.

Оболонь намагалась змінити ситуацію а полі, проте суперник скористався перебудовою суперника, дозволивши Яшарі зробити асист на Нонікашвілі та самому відзначитись з передачі Проспера, який проводить останні матчі за черкащан на тлі чуток про можливий перехід в Шахтар.

Перемога ЛНЗ дозволила на кілька годин потіснити Шахтар з першого місця в турнірній таблиці, який за лічені хвилини розпочне свій матч проти Колоса.

УПЛ. 15 тур

ЛНЗ - Оболонь 3:0

Голи: Кузик, 37, Нонікашвілі, 77, Яшарі, 84