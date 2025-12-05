Динамо отримало підсилення перед поєдинком з Кудрівкою в УПЛ
Одразу три футболісти повернулися до загальної групи
22 хвилини тому
Микола Шапаренко/фото: Динамо
У 15-му турі Української Прем'єр-Ліги Динамо зіграє на виїзді з дебютантом чемпіонату Кудрівкою. Для «біло-синіх» ця зустріч стане історичною, адже команда вперше зустрінеться із цим клубом.
Перед матчем головний тренер Ігор Костюк отримає значне посилення: одразу троє гравців повернулися після травм і знову приєдналися до тренувань.
Микола Шапаренко та Шола Огундана, які пропустили поєдинок із Полтавою, знову тренуються у загальній групі та готуються до гри з Кудрівкою. Очікується також повернення Крістіана Біловара.
