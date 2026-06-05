Сергій Разумовський

ЛНЗ проведе закордонний етап підготовки до нового сезону у Словенії. Перший контрольний матч черкаська команда запланувала на 27 червня, повідомляє Sport.ua.

Загалом у межах зборів ЛНЗ планує зіграти 7-8 товариських поєдинків. Суперниками команди мають стати клуби з Хорватії, Словенії та Австрії. Серед потенційних опонентів — сплітський Хайдук, загребське Динамо та австрійський Штурм із Граца. За інформацією джерела, перемовини щодо організації цих матчів уже перебувають на фінальній стадії.

На збори до Словенії ЛНЗ вирушить не лише основним складом, а й із потенційним поповненням. Очікується, що у складі спортивної делегації будуть 5-6 новачків. Серед них мають бути як українські футболісти, так і легіонери.

Словенський етап підготовки стане для черкаського клубу важливою частиною роботи перед стартом нового сезону та єврокубковими матчами. Саме зі Словенії ЛНЗ наприкінці липня вирушатиме на поєдинки Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що Українська асоціація футболу виписала ЛНЗ солідний штраф.