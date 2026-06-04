Сергій Разумовський

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив чергові рішення за підсумками розгляду матеріалів матчів 30-го туру УПЛ. Про санкції пресслужба Української асоціації футболу повідомила у четвер, 4 червня.

КДК УАФ розглянув матеріали щодо поєдинку Карпати Львів — Зоря Луганськ, який відбувся 23 травня 2026 року. За підсумками розгляду львівський клуб зобов’язали сплатити два обов’язкові грошові внески.

Карпати оштрафовані на 125 тисяч гривень за повторні скандування вболівальників нецензурного та образливого характеру на адресу арбітра матчу. Крім того, клуб має сплатити ще 30 тисяч гривень за повторну несанкціоновану появу сторонніх осіб в ігровій зоні. Таким чином, загальна сума штрафу для львів'ян склала 155 тисяч гривень.

Також КДК УАФ розглянув матеріали щодо неналежної поведінки вболівальників ЛНЗ під час та після матчу Оболонь Київ – ЛНЗ, який також відбувся 23 травня 2026 року в межах 30-го туру УПЛ.

Черкаський клуб зобов’язали сплатити 100 тисяч гривень за повторне використання піротехнічних засобів уболівальниками. Ще 25 тисяч гривень ЛНЗ має заплатити за несанкціоновану появу сторонніх осіб в ігровій зоні.

ЛНЗ став одним із головних відкриттів сезону та сенсаційно здобув статус віцечемпіона України. Тепер черкаський клуб поповнить скарбницю УАФ на 125 тисяч гривень.