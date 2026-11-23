Нападник Мілана Гонсалу Рамуш не зміг дограти матч 12-го туру Серії А проти Фрозіноне. Португалець забив один із голів своєї команди, яка перемогла з рахунком 5:1 , однак у другому таймі був змушений достроково залишити поле.

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На 50-й хвилині Рамуш відчув фізичний дискомфорт. Футболіст хотів продовжити гру, проте головний тренер Рубен Аморім вирішив не ризикувати його здоров’ям і провів заміну. Замість 25-річного нападника вийшов Альфаджо Сіссе.

Тепер Аморім і його тренерський штаб мають оцінити стан Рамуша. Поки що невідомо, наскільки серйозним виявилося ушкодження та чи вплине воно на участь португальця в наступних матчах.

Цього сезону Рамуш провів за Мілан 15 поєдинків. За цей час нападник забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Битва грандів за форварда Шахтаря. Манчестер Юнайтед, Арсенал та Мілан стежать за бразильцем.